В Минздраве рассказали, смогут ли незаписанные на вакцинацию получить прививку

Те, кто не записался на вакцинацию от коронавируса, смогут получить прививку, когда наступит их очередь, в соответствии с этапами вакцинации населения в Украине. Но для ускорения получения прививки в Минздраве советуют все же записаться.
Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер.
"Если вы не записались (на вакцинацию - ред.), или провакцинируют ли вас, когда подойдет ваша очередь, и надо ли будет вам делать дополнительные действия? Отвечаю - нет", - сказал Кучер, отметив, что отсутствие записи не является ограничением для получения прививки.
"Но я бы советовал для того, чтобы ускорить этот процесс, быть в этом соответствующем списке. Для того, чтобы мы могли планировать и с вами связаться, когда этот этап наступит", - подчеркнул заместитель министра.
С начала кампании вакцинации первую дозу прививки получили 198 464 человека, вторую дозу - 1. По состоянию на 28 марта в очередь на вакцинацию записались 364 104 человека.
В Украине за минувшие сутки сделали 1585 прививок от коронавируса. При этом сразу в четырех регионах не привили ни одного человека - в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях.
Напомним, за субботу в Украине привили от COVID свыше 4,5 тысячи человек.
Также добавим, что за вчера в стране подтвердили 8346 новых случаев COVID-19.