В Минздраве рассказали, смогут ли незаписанные на вакцинацию получить прививку

Те, кто не записался на вакцинацию от коронавируса, смогут получить прививку, когда наступит их очередь, в соответствии с этапами вакцинации населения в Украине. Но для ускорения получения прививки в Минздраве советуют все же записаться.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер.

"Если вы не записались (на вакцинацию - ред.), или провакцинируют ли вас, когда подойдет ваша очередь, и надо ли будет вам делать дополнительные действия? Отвечаю - нет", - сказал Кучер, отметив, что отсутствие записи не является ограничением для получения прививки. "Но я бы советовал для того, чтобы ускорить этот процесс, быть в этом соответствующем списке. Для того, чтобы мы могли планировать и с вами связаться, когда этот этап наступит", - подчеркнул заместитель министра.