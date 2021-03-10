В Минздраве рассказали, сколько побочных эффектов зафиксировали после COVID-вакцинации
По состоянию на 9 марта в Украине зафиксировали 186 сообщений о легких побочных эффектах после вакцинации от COVID-19. Такое количество было зафиксировано из более 20 тысяч привитых лиц.
Об этом РБК-Украина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Такие реакции наблюдаются после любых других вакцин. Это покраснение, температура выше 37, усталость и головную боль", - пояснил министр.
Напомним, ранее главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что один побочный эффект после вакцинации был квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека.
Кроме того, на сегодняшний день в Украине вакцинировали от коронавируса более 23 тысяч человек. При этом за минувшие сутки получили прививку более 4,3 тысячи человек.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине идет не по плану. Еще на прошлой неделе в стране должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в сутки.
По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, низкий темп вакцинации связан с недостаточной финансовой мотивацией медиков и нехваткой мобильных бригад.