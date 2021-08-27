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В Минздраве рассказали, сколько еще продлится пандемия коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что она будет еще 2-5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью санврача для BBC.

По его словам, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", - заявил он.

Напомним, KSE прогнозирует выход Украины из "зеленой" зоны уже в сентябре.

Отметим, Минздрав назвал условия введения "желтой" зоны в Украине.

Кроме того, в Украине 1 сентября начинается новый учебный год, есть угроза вспышки коронавируса среди детей.

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