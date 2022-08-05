В Минздраве рассказали, сколько будут действовать бумажные рецепты на антибиотики

Глава министерства Виктор Ляшко напомнил, что сейчас запуск е-рецепта на антимикробные препараты происходит в рамках переходного периода.

"Это означает, что врачи, которые пока не работают в электронной системе здравоохранения, будут выписать пациенту бумажный рецепт. Однако эта норма будет действовать до конца года", - уточнил министр, добавив, что в зоне боевых действий отпуск антибиотиков будет происходить без рецепта врача.

По его словам, за первые 4 дня после запуска электронных рецептов на антибиотики они понадобились уже 10 тысячам украинцев.

"С 1 августа, больше выписанных рецептов на антибиотики в городе Киеве, Днепропетровской и Львовской областях", - рассказал он.

Как добавил министр, данные о формировании е-рецепта вносились во всех областях Украины, даже на территориях, где проходят попытки установить оккупационный режим.