В Минздраве рассказали, что повлияло на рост случаев COVID-19 в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что влияет на рост новых случаев коронавирусной болезни. По его словам, это ослабление карантина и увеличение тестирования.

Об этом Ляшко сказал на брифинге 1 августа.

"Рост количества случаев заболеваемости в Украине вызван ослаблением карантинных мероприятий", - сказал Ляшко.

"Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" в отношении процентов выявленных случаев по сравнению с тестированием. Если мы посмотрим на количество тестирований, то оно у нас ежедневно растет. И за вчера мы сделали рекордное количество тестирований ПЦР", - заявил он.

Ляшко также отметил, что в последние два дня намечается тенденция к увеличению количества подтвержденных случаев до 8% по отношению к количеству тестов.

Отметим, в Украине уже четвертый день фиксируется более 1000 новых случаев коронавируса.