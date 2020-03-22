В Минздраве рассказали, кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19. Об этом он рассказал на брифинге в воскресенье, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, люди преклонного возраста с наличием хронических заболеваний наиболее подвержены коронавирусу.

"По данным недавно опубликованной статистике в Италии, в группе риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний. В первую очередь это диабет, после этого другие хронические заболевания органов дыхания. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью", - сказал Ляшко.

Напомним, Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 21 марта количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47. При этом за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан.