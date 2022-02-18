UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Минздраве рассказали, можно ли стать донором крови после COVID-вакцинации

Автор: Каролина Гайдук

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что вакцинация не влияет на возможность стать донором крови. Однако донацию можно сделать только спустя 3 суток после прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По словам главы Минздрава, если человек в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг, прошел соответствующее медицинское обследование, то он можете стать донором крови и спасти жизнь. Ляшко также отметил, что COVID-вакцинация не является противопоказанием для сдачи крови.

"Если вы получили прививку против COVID-19, следует подождать по меньшей мере 3 суток и после этого можно делать донацию крови", - пояснил он.

По словам Ляшко донорами не могут быть люди с:

  • активными или прошлыми серьезными сердечно-сосудистыми болезнями,
  • заболеваниями центральной нервной системы,
  • болезнями мочеполовой системы, гематологическими, иммунологическими, желудочно-кишечными и онкологическими заболеваниями,
  • люди, у которых есть патологическая склонность к кровотечениям,
  • люди больные гепатитами В и С и ВИЧ-инфекцией.

Он подчеркнул, что после других инфекционных болезней потенциальные доноры отстраняются не менее чем на две недели после даты полного клинического выздоровления. Однако для некоторых инфекций применяются и другие периоды временного отстранения, которые могут длиться и более 2 лет.

Отметим, что в Америке пациентка вылечилась от ВИЧ. Она стала первой в мире женщиной, которая поборола эту болезнь.

Напомним, в США впервые одобрили вакцинацию для профилактики ВИЧ-инфекции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВиктор Ляшко