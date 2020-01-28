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В Минздраве рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

Новости » Общество     28.01.2020 - 17:14
В Минздраве рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Тест-системы закупят на 120 пациентов, на случай вспышки готовят 750 отделений

Украина намерена закупить тест-системы, который в случае появления коронавируса в стране позволит выявить его у 120 человек. Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, всего планируется закупить четыре медицинских комплекта, каждый из них планируется на 100 исследований.

"На одну пробу мы должны использовать три исследования. То есть в целом это будет достаточно для того, чтобы проскрининговать 30 человек на одну тест-систему. А всего - 120 человек. Это максимальное количество, на которое мы пока закупаем эти новые тест-системы", - заявил Кузин.

Он также добавил, что на случай появления коронавируса в стране кислородом обеспечены более 750 отделений интенсивной терапии.

"У большинства пациентов с осложненным течением является проявления в виде пневмонии, а основной метод лечения - оксигенотерапия", - отметил член экспертной группы оперативного штаба Минздрава Сергей Добров.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация закрывает пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области из-за рисков проникновения коронавируса.

Ранее также в США создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса.

Украина ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
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