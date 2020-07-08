В Минздраве рассказали, кому бесплатно делают тесты на COVID-19

Все украинцы с признаками коронавирусной болезни имеют право на бесплатный тест
В Министерстве здравоохранения напомнили, кому бесплатно делают тест на коронавирус. По словам главы Минздрава Максима Степанова, на сегодня ведомство приняло соответствующие алгоритмы.
Об этом он сказал в ходе брифинга.
"Тестируются все люди, у которых имеются признаки коронавирусной болезни. Они все тестируются бесплатно. Следующее - тестируются бесплатно лица, находившиеся в контакте с больным человеком, которому подтвердили диагноз коронавирусной болезни, все близкие и все, кто находится в контакте, тоже тестируются бесплатно", - подчеркнул чиновник.
Кроме того, бесплатно тестируют:
Напомним, сегодня в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей; по сравнению с предыдущим днем в список вернулась Львовская область.
Как писало РБК-Украина, правительство немецкой федеральной земли Бавария предложит своим жителям пройти тест на коронавирус и готово покрыть все расходы, если этого не сможет сделать страховая компания.