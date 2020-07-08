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В Минздраве рассказали, кому бесплатно делают тесты на COVID-19

Среда 08 июля 2020 обновлено 12:03
В Минздраве рассказали, кому бесплатно делают тесты на COVID-19
Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Все украинцы с признаками коронавирусной болезни имеют право на бесплатный тест

В Министерстве здравоохранения напомнили, кому бесплатно делают тест на коронавирус. По словам главы Минздрава Максима Степанова, на сегодня ведомство приняло соответствующие алгоритмы.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Тестируются все люди, у которых имеются признаки коронавирусной болезни. Они все тестируются бесплатно. Следующее - тестируются бесплатно лица, находившиеся в контакте с больным человеком, которому подтвердили диагноз коронавирусной болезни, все близкие и все, кто находится в контакте, тоже тестируются бесплатно", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, бесплатно тестируют:

  • тех, кто нуждается в плановой госпитализации для проведения операций, или по другим причинам, которые определены правилами Минздрава
  • медицинских работников, работающих с больными COVID-19, они тестируются раз в 14 дней,
  • работников Нацполиции и Нацгвардии по определенному перечню, которые непосредственно контактируют с большим количеством людей, они тестируются один раз в 30 дней.

Напомним, сегодня в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей; по сравнению с предыдущим днем ​​в список вернулась Львовская область.

Как писало РБК-Украина, правительство немецкой федеральной земли Бавария предложит своим жителям пройти тест на коронавирус и готово покрыть все расходы, если этого не сможет сделать страховая компания.

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