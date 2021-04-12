В Минздраве рассказали, кого на COVID-вакцинацию регистрируют работодатели

Речь идет о следующих категориях:

работниках сферы образования, здравоохранения, социальной сферы,

работниках или жителях интерната, дома престарелых,

военнослужащих.

Также работодатели будут регистрировать работников структур государственной безопасности, а именно:

Министерство внутренних дел

Национальная полиция

Национальная гвардия

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Государственная пограничная служба

Служба безопасности Украины.

Указано, что региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков.

"Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации, готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады", - говорится в сообщении.

В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.

"Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения)", - отметили в Минздраве.