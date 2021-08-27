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В Минздраве рассказали, в каких случаях разрешена COVID-вакцинация детей от 12 лет

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Пятница 27 августа 2021 15:50
В Минздраве рассказали, в каких случаях разрешена COVID-вакцинация детей от 12 лет Фото: в Минздраве рассказали о вакцинации детей от 12 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей от 12 лет. Прививать можно только препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Сейчас вакцинация детей 12-17 лет разрешена, если ребенок:

  • имеет высокий риск тяжелого течения и развития осложнений от COVID-19 из-за сопутствующих болезни, в частности онкопатологии, и не имеет противопоказаний к вакцинации
  • переезжает жить в страну, где для пересечения границы необходим документ о вакцинации
  • выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим документ о вакцинации
  • является участником международных мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия необходим документ о вакцинации
  • приехал из другой страны, где получила первую дозу Comirnaty/Pfizer

Ранее сообщалось, что в Украине есть угроза вспышки коронавируса среди детей.

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