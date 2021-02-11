В Минздраве рассказали, будут ли вакцинировать от COVID беременных и кормящих матерей

Министерство здравоохранения одобрило рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики по вопросам COVID-вакцинации в Украине. Согласно им, прививать от коронавируса беременных не рекомендуется.

Согласно рекомендациям, вакцинацию беременных будет отсрочена до завершения беременности. При этом, если беременность наступила после введения первой дозы препарата, то вторую дозу введут только после завершения беременности.

"Вакцинация беременных медицинских работников, отнесенных к приоритетной группы по проведению прививок против COVID-19, может быть проведена учитывая соотношение риска - польза, а именно преобладание пользы от вакцинации и высоким риском для инфицирования и тяжелого течения COVID-19 в беременных", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что проведение теста на беременность перед вакцинацией не рекомендуется.

Кроме того, кормящие матери могут быть вакцинированы без оговорок.

"Считать данные рекомендации как временные и такие, которые могут быть изменены в случае поступления обновленных данных и, если они не противоречат действующей инструкции к вакцине", - говорится в сообщении.