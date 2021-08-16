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В Минздраве рассказали, будут ли сокращать интервалы между дозами COVID-вакцин

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 14:02
В Минздраве рассказали, будут ли сокращать интервалы между дозами COVID-вакцин Фото: будут ли сокращать интервалы между дозами COVID-вакцин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве рассказали, будут ли сокращать интервалы между дозами COVID-вакцин. Ранее такую рекомендацию опубликовали относительно прививки вакциной CoronaVaс.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление санврача в интервью "Укринформу".

По его словам, Украина использует вакцины согласно инструкциям, которые официально подаются производителем вакцины во время регистрации.

Pfizer и Мoderna

У этих вакцин фиксированные сроки:

  • 21 день для вакцины Pfizer,
  • 28 дней для Мoderna.

"Эти сроки не будут пересматриваться, поэтому мы их не планируем сокращать и сейчас нет доказательных данных для того, чтобы рекомендовать сокращение", - отметил Кузин.

CoronaVac

В инструкции, которая подавалась на регистрацию и которая используется во всем мире, указывалось, что эту вакцину можно вводить с интервалом от 14 до 28 дней.

Отметим, что недавно Министерство здравоохранения рекомендовало сократить до 14 дней интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac/Sinovaс.

AstraZeneca

В Минздраве говорят, что по поводу этой вакцины ситуация не такая однозначная. Есть довольно разные исследования, которые демонстрируют разную эффективность при разных схемах.

"Мы обратились к НТГЭИ (Национальной технической группе экспертов по иммунизации) с целью пересмотра интервала между дозами AstraZeneca в сторону сокращения этого интервала. Скорее всего, либо в середине, либо в конце августа мы получим уже ответ от НТГЕИ: будет ли рекомендовано это сокращение или нет", - отметил Кузин.

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Министерство здравоохранения Украины Вакцина
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