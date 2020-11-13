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В Минздраве рассказали, что будет после 100% заполненности коек для больных COVID-19

Киев, Пятница 13 ноября 2020 09:51
В Минздраве рассказали, что будет после 100% заполненности коек для больных COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Если в Украине не будут соблюдать карантин, то через месяц будет 100% заполненность коек для больных COVID-19. В Минздраве рассказали, что будет в таком случае.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, людей просто не будет куда принимать.

"Что будет дальше, если мы получим 100% заполненность коек? А просто в больницах не будет куда принимать больных. И в таком случае им не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые требуют кислород, люди, которые иногда нуждаются в аппаратах ИВЛ, люди, которые требуют высококвалифицированное оказание медицинской помощи", - отметил он.

Он подчеркнул, что со стороны Минздрава и врачей лучшим способом предотвращения распространения коронавируса является введение локдауна. Впрочем, Степанов отметил, что украинская экономика его не выдержит.

Напомним, в Украине за последние двое суток ввели более 6 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Процент заполненности таких коек сократился до 54,7%.

РБК-Украина писало, что с 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня. Также правительство отменило карантинное зонирования, теперь в стране действует общенациональный карантин.

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