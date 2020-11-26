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В Минздраве рассказали об алгоритме действий при COVID-19, если нет декларации

Украина, Четверг 26 ноября 2020 16:43
В Минздраве рассказали об алгоритме действий при COVID-19, если нет декларации
Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Министерстве здравоохранения рассказали об алгоритме действий при COVID-19, если нет декларации с врачом. Около 26% украинцев о сих пор не выбрали врача первички и не заключили с ним декларацию.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.

Согласно постановлению Кабинета министров от 5 февраля 2002 года №65, пациент с симптомами острой респираторной болезни или подозрением на нее, который не подписал декларацию с врачом, имеет право на бесплатную медпомощь на первичном уровне.

"Также отбор образцов и лечение пациентов во время самостоятельного обращения пациента осуществляется независимо от наличия декларации. Этот порядок оказания первичной помощи будет действовать исключительно на период пандемии COVID-19 и карантина. Он предусматривает только первое обращение и ограниченный перечень бесплатных услуг для пациента", - отмечают в НСЗУ.

Указано, что пациент имеет право на свободный выбор врача. В случае отказа от заключения декларации в центре первичной медицинской помощи, к которому пациент обратился с симптомами COVID-19, он все равно должен получить консультацию.

"Дежурный врач ПМП осуществляет осмотр пациента, назначает лечение и предоставляет рекомендации в соответствии с отраслевыми стандартами. При необходимости даст направление на ПЦР-тестирование. Для этого врачу ПМП нужно найти пациента в электронной системе здравоохранения, если он до этого был зарегистрирован", - указано в сообщении.

Если пациент не зарегистрирован в этой системе, то врачу необходимо его зарегистрировать независимо от решения пациента о заключении декларации. Пациент получает информацию, что для дальнейшего пользования полным бесплатным пакетом услуг на первичке он должен заключить декларацию с врачом.

В бесплатный пакет услуг на первичном звене входит четкий перечень:

  • консультации врача с целью профилактики и контроля основных заболеваний
  • базовые исследования и анализы
  • вакцинация детей и взрослых в соответствии с календарем прививок
  • врач ПМП выписывает электронные рецепты на "Доступные лекарства", а также электронные направления к узким специалистам, на проведение исследований или лечение.

Напомним, в Украине с 26 ноября ввели новый метод вызова мобильной бригады для больных COVID-19. Теперь граждане через контакт-центр самостоятельно могут заказать бригаду для проведения тестирования.

Как писало РБК-Украина, в Украине за минувшие сутки подтвердили 15 331 новый случай коронавируса.

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