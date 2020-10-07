В Минздраве призывают к вакцинации от гриппа для избежания сочетания с COVID-19

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Главный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев к массовой вакцинации от гриппа. Она поможет избежать сочетания болезни с коронавирусом.

Об этом Ляшко написал в Facebook.

Он отметил, что вакцины от ожидаемых штаммов гриппа уже есть в Украине. За счет бюджета вакцинацию пройдут медработники, сотрудники полиции и пограничной службы, работники сферы образования.

"Хочу еще раз напомнить всем, что карантин не отменяет необходимость плановой вакцинации. И тем более, нужно вакцинироваться от сезонных штаммов гриппа. Более того, нам нужна массовая вакцинация от гриппа, чтобы избежать возможного сочетания гриппа и COVID-19", - подчеркнул Ляшко.

Также главный санврач заявлял, что в Украине разработают тест-систему, которая позволит с первого раза определить, есть ли у человека грипп или COVID-19.

Ранее сообщалось, что в украинских аптеках уже появились вакцины от гриппа. На данный момент в свободной продаже есть вакцина южнокорейского производства.

Кроме того, вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция) появится в продаже ориентировочно через две недели.

Отметим, первые две вакцины предназначены для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в нынешнем эпидемическом сезоне. Последняя - от четырех.