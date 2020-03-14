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В Минздраве призвали доверять только официальной информации о коронавирусе

Новости » Общество     14.03.2020 - 13:20
В Минздраве призвали доверять только официальной информации о коронавирусе
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине только три подтвержденных случая COVID-19

Министерство здравоохранения Украины призывает граждан доверять информации о пандемии коронавируса только из официальных источников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 13:00 14 марта в Украине зарегистрировано и лабораторно подтверждены случаи COVID-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный) случай.

"Доверяйте информации только из официальных источников", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщали, что всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19, (3 случая - подтверждены лабораторно, 61 - негативные, коронавируса нет, 3 образца исследуется). Всего на COVID-19 лаборатория Центра общественного здоровья протестировала около 500 образцов.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 14 марта собирается на внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены решения Совета национальной безопасности и обороны относительно противодействия распространению коронавируса.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый смертельный случай от коронавируса. В Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля, которая накануне вернулась из Польши. У нее подтвердили коронавирус 12 марта, она находилась в тяжелом состоянии.

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