В Минздраве представили возрастную статистику среди заболевших коронавирусом

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Большинство заболевших в возрасте от 50 до 59 лет

Большинство из 669 заболевших коронавирусом в Украине в возрасте от 50 до 59 лет. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по гендерному показателю немного больше женщин заразились коронавирусной инфекцией, чем мужчин.

"Наибольшее количество случаев зафиксировано в возрастной группе от 50 до 59 лет. Если большой диапазон - это люди в возрасте от 30 до 69 лет. В отношении женщин и мужчин, статистика остается стабильной. Женщины - 52%, мужчины - 48%", - сообщил Ляшко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что за прошлые сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 669 случаев COVID-19. Наибольшее количество инфицированных в Киеве - 134. Коронавирус был выявлен в 23 областях и столице.

Также сообщалось, что препаратами от коронавируса будут обеспечены все, кто в этом нуждается. Все дозы препаратов, клинические показатели в ближайшем времени будут в приказе Минздрава.