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В Минздраве представили статистику по 20 умершим от коронавируса в Украине

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 16:07
В Минздраве представили статистику по 20 умершим от коронавируса в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

85% жертв коронавируса в Украине была старше 50 лет

В Украине 17 из 20 умерших от коронавируса COVID-19 были старше 50 лет. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Согласно статистике ЦОЗ, жертвами COVID-19 стали 15 женщин и 5 мужчин:

Среди мужчин:

  • 40-49 лет - 1 человек;
  • 60-69 лет - 1 человек;
  • 80-89 лет - 1 человек;
  • 50-59 лет - 2 человека.

Среди женщин:

  • 50-59 лет - 6 человек;
  • 60-69 лет - 5 человек;
  • 70-79 лет - 2 человека;
  • 30-39 лет - 2 человека.

Трое из умерших в течение 14 дней до появления клинических симптомов ездили за границу.

"Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня. Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации", - сообщили в ЦОЗ.

В Минздраве представили статистику по 20 умершим от коронавируса в Украине

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.

Отметим, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

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