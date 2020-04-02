В Минздраве представили статистику по 20 умершим от коронавируса в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

85% жертв коронавируса в Украине была старше 50 лет

В Украине 17 из 20 умерших от коронавируса COVID-19 были старше 50 лет. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Согласно статистике ЦОЗ, жертвами COVID-19 стали 15 женщин и 5 мужчин:

Среди мужчин:

40-49 лет - 1 человек;

60-69 лет - 1 человек;

80-89 лет - 1 человек;

50-59 лет - 2 человека.

Среди женщин:

50-59 лет - 6 человек;

60-69 лет - 5 человек;

70-79 лет - 2 человека;

30-39 лет - 2 человека.

Трое из умерших в течение 14 дней до появления клинических симптомов ездили за границу.

"Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня. Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации", - сообщили в ЦОЗ.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.

Отметим, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.