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В Минздраве предлагают увеличить тариф на лечение туберкулеза до 33 тысяч гривен

Украина, Пятница 18 сентября 2020 13:01
В Минздраве предлагают увеличить тариф на лечение туберкулеза до 33 тысяч гривен
Фото: калькулятор (freepik)
Автор: Юлия Струк

Национальная служба здоровья при Министерстве здравоохранения предлагает внести в следующем году ряд изменений в лечение туберкулеза. В частности, увеличить тариф на его лечение до 33 тысяч гривен.

Об этом сообщает правительственный портал.

В НСЗУ информируют, что в Украине за 2019 год количество впервые зарегистрированных случаев туберкулеза составляло 25 237. Доля пациентов, имеющих устойчивую к лечению форму туберкулеза, составляет около 20%.

В Минздраве предлагают ввести новый пакет медицинских услуг для лечения туберкулеза на уровне первичной медицинской помощи.

"Учреждения первички смогут подписать с НСЗУ договор на оказание помощи больным туберкулезом. Как только пациент перестанет выделять бактерию туберкулеза (что будет подтверждено лабораторно), он сможет лечиться не в больнице, а амбулаторно под наблюдением своего семейного врача", - указано в сообщении.

А семейный врач в свою очередь будет контролировать прием пациентом противотуберкулезных препаратов и результативность лечения.

"В 2021 году НСЗУ предлагает увеличить тариф на медицинские услуги по лечению туберкулеза по крайней мере до 33 тыс. грн в год. В тариф предлагается ввести корректирующие коэффициенты по форме и локализации туберкулеза, для того чтобы максимально соответствовать клинической практике", - указано в сообщении.

По пакету "Лечение взрослых и детей с туберкулезом" НСЗУ законтрактовала 48 медицинских учреждений. На сегодня этим медучреждениям выплатили 562 млн грн за лечение пациентов с туберкулезом в апреле-сентябре.

Напомним, в конце мая в Офисе президента допустили вспышку кори и туберкулеза в Украине.

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