В Минздраве пояснили, можно ли использовать антибиотики при легкой форме COVID

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

"Пациентам с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью", - отметила Садовяк.

По ее словам, антибиотики можно применять лишь пациентам в средней или тяжелой форме заболевания при наличии обоснованного клинического подозрения или подтверждения наличия бактериальной инфекции.

Напомним, в Украине за вчера подтвердили более 19 тысяч новых COVID-случаев. При этом госпитализировали почти 5 тысяч человек, летальных случаев - 419.

При этом сообщалось, что Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID.

Также РБК-Украина писало, что "постковидный синдром" может продолжаться 12 и более недель от начала заболевания. Симптомы могут проявляться со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека.