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В Минздраве пояснили, можно ли использовать антибиотики при легкой форме COVID

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19. Пациентам, у которых легкая форма коронавируса, запрещено использовать антибиотики.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

По ее словам, антибиотики можно применять лишь пациентам в средней или тяжелой форме заболевания при наличии обоснованного клинического подозрения или подтверждения наличия бактериальной инфекции.

"Пациентам с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью", - отметила Садовяк.

Напомним, в Украине за вчера подтвердили более 19 тысяч новых COVID-случаев. При этом госпитализировали почти 5 тысяч человек, летальных случаев - 419.

При этом сообщалось, что Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID.

Также РБК-Украина писало, что "постковидный синдром" может продолжаться 12 и более недель от начала заболевания. Симптомы могут проявляться со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека.

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Новости Украины антибиотикCOVID-19Коронавирус
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