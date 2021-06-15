В Минздраве планируют выйти на 220 тысяч COVID-прививок в сутки ко Дню Независимости

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине хотят выйти на 220 тысяч прививок против коронавируса в сутки до Дня независимости. Этого удастся достичь, если не будет сбоя с поставками.

Об этом он сказал в программе Свобода слова на ICTV.

В частности до конца июня планируют выйти на 30 вакцинированных на 100 тысяч населения в каждой области.

"Чтобы выполнить 10 миллионов доз до конца лета, мне нужно вывести медицинскую систему на 111 тысяч прививок в сутки. В связи с тем, что имеем опоздание прививок в начале июня мы поставили ориентир в 160 тысяч в сутки. До конца июня планируем выйти на 30 вакцинированных на 100 тысяч населения в каждой области", - сказал Ляшко.

Таким образом, в середине июля Украина может выйти на 420 на 100 тысяч доз вакцин в сутки, а ко Дню Независимости - это должно быть 600.

"В абсолютных цифрах это около 220 тысяч прививок в сутки", - добавил министр.

Ляшко отметил, что это будет организовано, если не будет сбоя поставок.

Накануне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас не прогнозируется такого всплеска коронавируса, который был весной 2020 года. Тогда, по его словам, медицинская система не справлялась.

Также Ляшко заявил, что сейчас есть около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают у Минздрава беспокойство.