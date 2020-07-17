В Минздраве планируют к сентябрю вдвое увеличить мощности для тестирования на COVID-19

Министерство здравоохранения наращивает тестирование на коронавирусную инфекцию. Сегодня делается почти 14 тысяч тестов в день, к сентябрю их количество должно быть увеличено вдвое.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Минздрава Максим Степанов.

Он напомнил, что в конце марта, когда карантин в стране длился уже несколько недель, делалось 200-250 тестов в день.

"Сегодня мы делаем почти по 14 тысяч. Были три лаборатории, сейчас - 86. И мы не останавливаемся. Себе и сотрудникам я ставлю в KPI, чтобы на начало сентября мы имели в два раза большие мощности, чем те, которые есть сейчас", - заявил Степанов.

Напомним, сегодня в Украине было зафиксировано 809 заражений коронавирусом.

По данным Центра общественного здоровья, за прошлые сутки исследовали 13 108 тестов методом ПЦР. Всего с начала епидемии провели 854 тысячи ПЦР-тестов и 420,3 тысячи ИФА-образцов.