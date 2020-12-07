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В Минздраве планируют делать 1 млн тестов на COVID-19 в месяц

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 15:54
В Минздраве планируют делать 1 млн тестов на COVID-19 в месяц
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Министерство здравоохранения Украины планирует делать около 1 миллиона тестов на коронавирус в месяц. Украина уже начала получать тесты на антиген.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Сейчас вопрос с тестами уже практически урегулированы. Сейчас еще присоединятся тесты на антиген, которые уже есть в стране. Они уже есть и распределяются между регионами. Это также уберет любую проблематику с тестированием", - заявил Степанов.

По его словам, тесты на антигены можно будет сделать у семейных врачей, в больницах. При этом результат будет известен через 15 минут.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что Украина закупила 66 тысяч тестов на антиген, а к концу 2020 года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов.

Кроме того, о начале закупки тестов на антиген к коронавирусу Степанов заявил 30 ноября.

Добавим, что по словам главы Минздрава, в Украине около 80% ПЦР-тестов на коронавирус проводят государственные лаборатории. Они делают это бесплатно.

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Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКоронавирус

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