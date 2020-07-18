В Минздраве ожидают рост заболеваемости коронавирусом в ноябре и феврале

В Министерстве здравоохранения ожидают сезонное увеличение числа инфицированных COVID-19. В Украине нужно предпринять все меры, чтобы не допустить широкой волны заболеваемости.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".

По его словам, коронавирус имеет сезонность.

"С осторожностью нужно относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост гриппа. Это будет ноябрь, это первая волна, февраль, это вторая волна. Тогда у нас может состояться большой рост. Здесь нам надо подготовиться", - заявил Ляшко.

Ранее в Минздраве рассказали о готовности Украины ко второй волне пандемии.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что правительство начало подготовку ко второй волне пандемии, так как в некоторых регионах Украины наблюдается загруженность больниц более 70%.