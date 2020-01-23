В Минздраве оценили риск попадания коронавируса в Украину

Риск завоза коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас нет необходимости в наложении определенных ограничений на перемещение для путешествующих лиц.

"На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или в конкретно Украину также оценивается как средний. Это не требует наложения определенных ограничений на перемещение для путешествующих лиц", - заявил Кузин.

Напомним, исполняющий обязанности генерального директора ЦОС отметил, что Украина усилила меры в аэропорту "Борисполь" из-за коронавируса из Китая. Он подчеркнул, что в Украине нет прямого авиасообщения с Уханем, однако есть с другими городами Китая.

Как писало РБК-Украина, Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами КНР.

Подчеркнем также, число заболевших коронавирусом в Китае возросло до 631 человека.