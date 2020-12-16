В Минздраве опасаются вспышки COVID-19 после праздников

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

В Министерстве здравоохранения опасаются вспышки коронавируса после новогодних праздников. Украинцев просят избегать массовых скоплений во время праздников и соблюдать карантинные требования.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас Минздрав готовится к различному развитию событий связанных с COVID-19.

"Мы с большой тревогой смотрим на все праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после празднования новогодних праздников. Большая просьба соблюдать все меры. Не забывайте о маске, соблюдайте дистанцию, избегайте массового скопления людей", - заявил Степанов.

Министр добавил, что сейчас продолжается работа по укреплению медицинской системы в Украине. По состоянию на 16 декабря в стране подключены уже более 34 тысяч больничных кроватей к кислороду.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минздраве обеспокоены количеством госпитализаций в стране. За сутки были госпитализированы 3,2 тысячи человек. По словам Степанова, ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, но остается напряженной.

Отметим, в Украине с 8 по 24 января планируется ужесточение карантина.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали 10 622 новых случая коронавируса. При этом выздоровели 12 549 пациентов.