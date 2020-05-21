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В Минздраве одобрили испытание не сертифицированного ВОЗ препарата от COVID-19

Новости » Общество     21.05.2020 - 11:22
В Минздраве одобрили испытание не сертифицированного ВОЗ препарата от COVID-19
Фото: вывеска Минздрав (РБК-Украина)

Исследования "Амизон Макс" проводились только в небольших (до 100 человек) группах

Министерство здравоохранения Украины одобрило проведение исследований в семи медучреждениях страны отечественного препарата "Амизон Макс" производства компании "Фармак".

Об этом говорится в соответствующем приказе министерства.

Лекарство с 1996 года производит столичная компания "Фармак", принадлежащая Филе Жебровской. Отмечается, что препарат содержит йод и изначально позиционировался как ненаркотический анальгетик. В середине 2000-х ему начали приписывать противовоспалительные, жаропонижающие и иммуномодулирующие свойства. Кроме того, "Амизон" якобы выводит из организма токсины и защищает печень.

В Минздраве одобрили испытание не сертифицированного ВОЗ препарата от COVID-19

Впрочем, за пределами бывшего Советского Союза препарат ранее не сертифицировали. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения также не включала препарат в свои рекомендации. Не упоминается он и в специализированных зарубежных изданиях.

Исследования лекарства проводились только в небольших (до 100 человек) группах.

Чаще всего препарат выписывают вместе с другими препаратами при лечении гриппа или ОРВИ, указывая, что он замедляет развитие вируса в организме.

Напомним, ранее сообщалось, что врачи опровергли информацию о том, что отечественным препаратом "Протефлазид" можно лечить коронавирус. В 2013 году Минздрав Украины отнес этот препарат к псевдолекарствам.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавируслечениеФармак
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