В Минздраве объяснили трудности с получением COVID-вакцин

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил трудности с получением вакцин против COVID-19. Они возникают в связи с тем, что определенные производители не завершили проведение третьей стадии клинических исследований.
Степанов заверил, что министерство продолжает плановую деятельность по получению дополнительных партий вакцин, согласно заключенным контрактам и посредством глобальной инициативы COVAX.
Он обратил внимание, что трудности возникают не только в Украине, это происходит по всему миру.
"Это происходит в связи с тем, что мощности наших фармпроизводителей, мировых фармпроизводителей, которые, разрабатывая вакцину, делали это достаточно быстро, и все стадии, третья стадия клинических исследований так, как это предполагалось в обычных условиях, она еще не завершена, то есть она еще продолжается", - подчеркнул министр.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса. На данный момент подписаны предварительные соглашения с шестью производителями.
Как писало РБК-Украина, Степанов заявил, что правительство готово взять на себя ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса.