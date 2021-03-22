В Минздраве объяснили трудности с получением COVID-вакцин

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил трудности с получением вакцин против COVID-19 . Они возникают в связи с тем, что определенные производители не завершили проведение третьей стадии клинических исследований.

Степанов заверил, что министерство продолжает плановую деятельность по получению дополнительных партий вакцин, согласно заключенным контрактам и посредством глобальной инициативы COVAX.

Он обратил внимание, что трудности возникают не только в Украине, это происходит по всему миру.

"Это происходит в связи с тем, что мощности наших фармпроизводителей, мировых фармпроизводителей, которые, разрабатывая вакцину, делали это достаточно быстро, и все стадии, третья стадия клинических исследований так, как это предполагалось в обычных условиях, она еще не завершена, то есть она еще продолжается", - подчеркнул министр.