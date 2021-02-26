В Минздраве объяснили рост случаев коронавируса в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что рост числа новых случаев коронавируса в феврале связан с высоким заболеванием гриппом. Это привело к нагрузкам на медсистему.

Об этом Виктор Ляшко заявил во время брифинга.

"В середине февраля ожидали рост количества больных гриппом, что в период эпидемии коронавирусной болезни привело к пиковым нагрузкам на медсистему", - сказал главный санитарный врач Украины.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 8 003 новых случая COVID-19. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской области и в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что в стране началась массовая вакцинация. В Украине доступны 500 тысяч доз вакцины, очередная партия ожидается в начале марта.

Кроме того, Виктор Ляшко сообщил о 7 неблагоприятных событий по иммунизации в Украине. За минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек.

Ранее сообщалось, что при вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.