ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздраве объяснили причины 20 летальных случаев от коронавируса

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 10:23
В Минздраве объяснили причины 20 летальных случаев от коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ляшко отметил, что 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет

В Министерстве здравоохранения объяснили причины двадцати летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам замглавы Минздрава, 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.

"Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов", - заявил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Так, контрольный PLR тест больной в Хмельницком коронавирусом показал отрицательный результат. Если второй тест также будет отрицательный - это означает, что женщина полностью выздоровела.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

В Киеве количество случаев коронавируса выросло до 160 В зоне ООС усилили меры по борьбе с коронавирусом
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныЖертвыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь