В Минздраве объяснили, почему карантин в Украине начался до вспышки коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Минздраве изучили опыт других стран в борьбе с коронавирусом и исследовали сравнение динамики заболевания с ситуацией в Украине.

"У нас есть четкие графики, где мы отслеживаем, как развиваются другие страны, и как идет Украина по количеству случаев от сотни по динамике. Анализируя все другие вспышки коронавируса в других странах, на наш взгляд, меры надо принимать превентивно. Не должны ожидать больших вспышек. Поскольку во время крупных вспышек происходит большое количество контактов, тогда вторая волна вспышки уже происходит через 14 дней. Поэтому украинское правительство приняло решение и должно было начать карантин до того, как у нас были зафиксированы массовые вспышки коронавирусной болезни", - заявил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

Напомним, в интервью РБК-Украина глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину. По его словам, въехали в Украину на сегодняшний день около 650 тысяч человек.