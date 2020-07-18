В Минздраве объяснили, почему грипп и простуду лучше не лечить антибиотиками

В Министерстве здравоохранения рассказали, почему грипп и простуду лучше не лечить антибиотиками. Считается, что при таких болезнях это неэффективный метод лечения.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Как отмечается, 64% людей ошибочно считают, что простуду или грипп можно лечить антибиотиками. Но антимикробные препараты применяют только при бактериальной инфекции, в то время как грипп и простуда возникает, когда микробы размножаются в организме и провоцируют воспалительную реакцию.

В ЦОЗ объясняют, что лучше проконсультироваться с врачом и стараться предотвращать инфекционные болезни.

"Пообщайтесь с врачом относительно вашего риска для определенных инфекций, особенно если вы не вакцинированы или у вас ослаблена иммунная система. Дезинфицируйте царапины и раны, а также следить за хроническими заболеваниями, если они у вас есть. Не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача", - говорится в сообщении.

В ведомстве выделили 4 причины, почему не стоит прибегать к использованию антибиотиков при заболевании гриппом и простудой:

Напомним, в Украине четвертый день подряд более 800 новых случаев COVID-19.



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