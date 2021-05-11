В Минздраве объяснили, можно ли вакцинироваться от COVID людям с аллергией
Аллергия не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Аллергическая реакция на саму вакцину является крайне редким явлением.
В Минздраве советуют, если у вас есть аллергия на что-то конкретное, следует ознакомиться с составом вакцин на сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины, а также необходимо проконсультироваться с медиками, которые проводят вакцинацию.
В то же время, в министерстве отмечают, что тяжелая аллергическая реакция на вакцину, такая как анафилактический шок, крайне редкая.
"Она может проявиться в первые секунды или минуты после вакцинации. Поэтому вас попросят остаться в пункте прививки еще на полчаса, чтобы в случае необходимости оказать помощь", - сообщили в Минздраве.
Стоит также знать, что бытовая или сезонная аллергии не являются противопоказанием для вакцинации вообще.
Ранее в разгар кампании по вакцинации в Украине от коронавирус в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививку от COVID. Точно пока нельзя делать детям младше 18 лет.
Также РБК-Украина ранее писало, кто, когда и какую получит вакцину от коронавируса.