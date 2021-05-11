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В Минздраве объяснили, можно ли вакцинироваться от COVID людям с аллергией

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 15:45
В Минздраве объяснили, можно ли вакцинироваться от COVID людям с аллергией Фото: аллергическая реакция на вакцину появляется крайне редко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Аллергия не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Аллергическая реакция на саму вакцину является крайне редким явлением.

Об этом сообщают в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве советуют, если у вас есть аллергия на что-то конкретное, следует ознакомиться с составом вакцин на сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины, а также необходимо проконсультироваться с медиками, которые проводят вакцинацию.

В то же время, в министерстве отмечают, что тяжелая аллергическая реакция на вакцину, такая как анафилактический шок, крайне редкая.

"Она может проявиться в первые секунды или минуты после вакцинации. Поэтому вас попросят остаться в пункте прививки еще на полчаса, чтобы в случае необходимости оказать помощь", - сообщили в Минздраве.

Стоит также знать, что бытовая или сезонная аллергии не являются противопоказанием для вакцинации вообще.

Ранее в разгар кампании по вакцинации в Украине от коронавирус в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививку от COVID. Точно пока нельзя делать детям младше 18 лет.

Также РБК-Украина ранее писало, кто, когда и какую получит вакцину от коронавируса.

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