В Минздраве назвали церкви, которые стали очагами коронавируса

Минимум 3 церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале.

По данным Минздрава, по состоянию на сегодня на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

В Залещиках Тернопольской области вспышка коронавируса началась с больного священника, который, не зная о заражении, проводил богослужения и успел контактировать примерно с 500 людьми.

В Мукачево Закарпатской области причиной вспышки коронавируса стала зараженная 69-летняя жительница, которая успела инфицировать по меньшей мере 19 человек. Женщина, имея симптомы заболевания, два дня подряд ходила на службу в Свято-Михайловский собор.

Кроме того, двое человек из Николаевской области заразились коронавирусом после посещения богослужения, на котором присутствовали две инфицированные женщины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области заражение коронавирусом обнаружили у трех священников. Еще у 8 священнослужителей подозревают заболевание коронавирусом. Шестеро из них проходят лечение в медицинских учреждениях.

Также РБК-Украина писало о второй смерти от коронавируса на территории Киево-Печерской лавры. Умерли один из монахов и архимандрит Нектарий.