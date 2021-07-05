В Минздраве назвали сроки формирования коллективного иммунитета от коронавируса в Украине

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) коллективный иммунитет от коронавируса в стране формируется при условии вакцинации 75-80% населения, отметил Кузин.

"Поэтому, скорее всего, осенью мы столкнемся с новой волной коронавируса. Она может быть вызвана, как распространением инфекции среди невакцинированных или тех, кто не переболел, так и появлением в стране мутировавших штаммов, особенно "Дельта", который сейчас распространяется быстрее, чем другие. В Украине он тоже зарегистрирован и вероятно мы с ним будем сталкиваться осенью", - сказал главный санврач.

По его словам, в Минздраве планируют до осени сделать 10 млн прививок от коронавируса. Это позволит с учетом переболевших получить 50-60% иммунитета.

"А к коллективному иммунитету мы подойдем ближе к концу года", - уточнил Кузин.