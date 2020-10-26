В Минздраве назвали регионы, где не успевают проверять тесты на коронавирус

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине пять регионов не успевают проверять тесты на коронавирус день в день. При этом 12 регионов тестируют все образцы в день получения.

Об этом Ляшко сообщил в эфире "Громадського радіо".

По его словам, наибольшее количество остатков тестов на COVID-19 остается после рабочего дня в Харькове, Киеве, Сумах, в Донецкой и Одесской областях.

"Эти пять регионов формируют количество остатков, и именно на эти области направлено наша приоритизация совершенствования лабораторной сети, чтобы уменьшить остатки тестов", - добавил Ляшко.

Он отметил, что правительство выделило 100 млн гривен, чтобы подписать контракты с частными лабораториями. При этом Ляшко добавил, что остатки тестов на коронавирус, которые остаются в государственных лабораториях, планируют передавать в частные клиники.

Напомним, ранее Минздрав представило механизм сотрудничества между государственными и частными лабораториями при проведении тестирования на коронавирус.

Кроме того, Минздрав планирует сократить срок осуществления тестирования на COVID-19 за счет частных лабораторий.

Более подробно о тестировании на коронавирус в частных лабораториях - читайте в материале РБК-Украина.