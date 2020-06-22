В Минздраве назвали причину вспышки коронавируса во Львовской области

Причиной вспышки коронавируса во Львовской области стало устранение очереди граждан, которые ожидают на результат тестирования. В связи с этим за прошлые сутки в регионе подтвердили сразу 200 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Офиса президента.

Данный вопрос был поднят во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса с участием президента Владимира Зеленского.

"Глава государства поднял вопрос большого количества зараженных - 200 человек - во Львовской области за прошедшие сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилась из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за прошлые сутки подтвердили 681 новый случай коронавируса, из которых 200 - во Львовской области.

Также РБК-Украина писало, что сегодня с проверкой во Львовскую области отправился министр здравоохранения Максим Степанов в связи с ростом заболеваний коронавирусом.

Ранее сообщалось, что с 22 июня в Украине вступила в силу новая методология оценивания эпидемиологической ситуации в регионах, согласно которой ужесточать карантин могут в отдельных населенных пунктах.