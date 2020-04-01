В Минздраве назвали причину смерти большинства пациентов с коронавирусом в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В статистику летальных случаев коронавирусной болезни попадают все случаи, у которых диагностировали коронавирус

В Минздраве заявили, что не у всех 17 летальных случаях именно коронавирусная болезнь привела к смерти, наибольшее количество летальных исходов регистрируется у больных с сахарным диабетом. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в статистику летальных случаев коронавирусной болезни попадают все случаи, у которых диагностировали коронавирус.

"Сегодня в статистику летальных случаев коронавирусной болезни попадают все случаи, у которых мы диагностировали коронавирус. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу", - отметил он.

Ляшко сообщил, что смерть происходит по другим причинам.

"Проводя анализ и прослеживая каждый летальный случай, мы прослеживаем, что смерть происходит по другим причинам. Поэтому в ближайшее время на официальном сайте Минздрава мы покажем подробную разбивку по каждому случаю. Наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом", - добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса. В частности, умерли четыре человека.

Также сообщалось, что препаратами от коронавируса будут обеспечены все, кто в этом нуждается. Все дозы препаратов, клинические показатели в ближайшем времени будут в приказе Минздрава.