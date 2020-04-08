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В Минздраве назвали показатель смертности от коронавируса в Украине

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 09:51
В Минздраве назвали показатель смертности от коронавируса в Украине
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Смертность от инфекции составляет 3,1%, что значительно меньше чем в Италии или Испании

Показатель летальных случаев от коронавирусной инфекции в Украине составляет 3,1%. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, смертность от COVID-19 в Украине значительно меньше, чем в некоторых странах Евросоюза.

"Показатель летальности в Украине сегодня составляет 3,1%. Если сравниваем с другими странами Европейского региона, то увидим, что в Испании показатель летальности составляет 9,9%, в Италии 12,6%", - рассказал Ляшко.

По его словам, самый низкий показатель летальности фиксируют в Германии.

"Он не достигает 2%. А также в Южной Корее, там на уровне 1,5%", - добавил Ляшко.

Напомним, за сутки в Украине от коронавируса умерли еще 7 человек. Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 унес жизнь 52 украинцев.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 8 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1668 случаев заражения коронавирусом, 35 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки было зафиксировано 206 случаев заражения.

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