В МОН назвали области, где больше всего зараженных коронавирусом учеников

Фото: ученики (facebook.com koda gov uа_1)

По состоянию на 7 октября в Украине COVID-19 болеют 1825 учеников и 2799 педагогических и других работников учреждений общего среднего образования. На самоизоляции находятся 85 847 учеников и 7091 работник учреждения образования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки в ответ на запрос РБК-Украина.

Таким образом, всего учеников, которые болеют COVID-19 зарегистрировано: в г. Киев (410), Киевской области (152), Ровенской (148), Одесской (100).

Наибольшее число больных работников школ выявлено: в Ровенской области (318), г. Киев (302), в Тернопольской области (200), Хмельницкой (176), Киевской (169), Черкасской (168), Одесской (159), Черниговской (137).

Кроме того, на самоизоляции находятся ученики 3559 классов и в 334 школах образовательный процесс организован с использованием технологий дистанционного обучения. В частности, в Ровенской области - в 50 школах, в Киевской - в 30, Херсонской - в 30, в Хмельницкой - 28, в Черновицкой - в 26 и в Житомирской - 24.

Напомним, в Киеве на самоизоляцию из-за коронавируса переведен 501 класс в 173 школах.

Вместе с тем, в Закарпатской области 20 учебных заведений работают в дистанционном режиме.

Также в Донецкой области 28 классов в различных населенных пунктах и полностью одна сельская школа были переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19.