В Минздраве назвали области-антилидеры по COVID-вакцинации

В Министерстве здравоохранения Украины назвали области-антилидеры по COVID-вакцинации. Их четыре.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главного санврача Игоря Кузина.
По его словам, областями, которые являются антилидерами по вакцинации, являются Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.
Отметим, за прошедшие сутки, 8 декабря в Украине было вакцинировано против COVID 178 796 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 69 267 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 109 529.
Напомним, Минздрав назвал регион, где полностью вакцинировано 50% жителей.
Ранее в ВОЗ заявили, что в Украине пандемия COVID будет побеждена после того, как будет вакцинировано 70% населения.