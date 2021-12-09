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В Минздраве назвали области-антилидеры по COVID-вакцинации

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины назвали области-антилидеры по COVID-вакцинации. Их четыре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главного санврача Игоря Кузина.

По его словам, областями, которые являются антилидерами по вакцинации, являются Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

Отметим, за прошедшие сутки, 8 декабря в Украине было вакцинировано против COVID 178 796 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 69 267 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 109 529.

Напомним, Минздрав назвал регион, где полностью вакцинировано 50% жителей.

Ранее в ВОЗ заявили, что в Украине пандемия COVID будет побеждена после того, как будет вакцинировано 70% населения.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцинация