Днепропетровская область стала новым лидером по числу зараженных коронавирусом за сутки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Днепропетровской области было зафиксировано наибольшее суточное количество инфицированных коронавирусом

В Украине за последние сутки больше всего случаев коронавирусной инфекции было зафиксировано в Днепропетровской, Львовской, Черновицкой областях и городе Киеве. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, в Днепропетровской области было зафиксировано наибольшее суточное количество инфицированных коронавирусом.

"За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Днепропетровской области - 90, в Львовской области - 39, в Черновицкой - 37, городе Киеве - 68", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине за последние 24 часа коронавирусная инфекция подтвердилась у 24 детей и в 72 медработников. За сутки в стране заболели 487 человек, однако 118 пациентов выздоровели.

Кроме того, за минувшие сутки было зарегистрировано 11 новых смертельных случаев от коронавируса. По состоянию на утро 6 апреля, в Украине официально подтверждено 327 случаев смерти от COVID-19.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с 11 мая будут изменены условия карантина в Украине.