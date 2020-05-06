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Днепропетровская область стала новым лидером по числу зараженных коронавирусом за сутки

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 09:54
Днепропетровская область стала новым лидером по числу зараженных коронавирусом за сутки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Днепропетровской области было зафиксировано наибольшее суточное количество инфицированных коронавирусом

В Украине за последние сутки больше всего случаев коронавирусной инфекции было зафиксировано в Днепропетровской, Львовской, Черновицкой областях и городе Киеве. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, в Днепропетровской области было зафиксировано наибольшее суточное количество инфицированных коронавирусом.

"За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Днепропетровской области - 90, в Львовской области - 39, в Черновицкой - 37, городе Киеве - 68", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине за последние 24 часа коронавирусная инфекция подтвердилась у 24 детей и в 72 медработников. За сутки в стране заболели 487 человек, однако 118 пациентов выздоровели.

Кроме того, за минувшие сутки было зарегистрировано 11 новых смертельных случаев от коронавируса. По состоянию на утро 6 апреля, в Украине официально подтверждено 327 случаев смерти от COVID-19.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с 11 мая будут изменены условия карантина в Украине.

В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 24 детей и у 72 медиков В Украине за сутки умерли 11 больных коронавирусом
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