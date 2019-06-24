В Минздраве назвали количество вакцин против кори

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В министерстве уверяют, что вакцинами обеспечены все регионы государства

По состоянию на 20 июня в Украине было 750 336 доз вакцины против кори. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Так, в Минздраве уверяют, что все регионы государства обеспечены вакцинами производства Бельгии и США.

"Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 20 июня в Украине было 750 336 доз... Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию можно обратиться в департамент/управление здравоохранения в вашей области", - отметили в министерстве.

Напомним, корью заболели почти 55 тысяч украинцев с начала 2019 года. При этом среди тех, кто заболел, более 29 тысяч детей.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе сообщалось, что с начала 2019 года корью заболели более 54 тысяч украинцев, в результате осложнения болезни умерли 18 человек.

Подчеркнем, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.