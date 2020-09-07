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В Минздраве назвали количество имеющихся вакцин в Украине

Автор: Андрей Козловский

Министерство здравоохранения опубликовало инфографику о количестве имеющихся вакцин в Украине. В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата плановой вакцинацией на 2020 год составляет 78%.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, Минздрав обеспечил в каждой области страны доступные качественные вакцины для обязательных прививок. Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В Украине прогнозируемый уровень охвата составляет 78%, что существенно ниже чем в 2018 (91%) и 2019 (93%) годах.

Таким образом, количество имеющихся вакцин в Украине составляет:

  • от полиомиелита: более 2 млн инактивированных доз вакцины и около 2 млн оральных;
  • от дифтерии, столбняка для взрослых - более 2 млн доз;
  • от гепатита В - 1 млн 174 тысяч доз моновакцин;
  • от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции - 735 тысяч доз пятикомпонентной вакцины;
  • кори, паротита и краснухи - свыше 1 млн 180;
  • коклюша, дифтерии и столбняка - 560 тысяч доз адсорбированных вакцин.

Напомним, в Минздраве назвали факторы идеальной вакцины для профилактики коронавируса.

Добавим, вакцина против COVID-19 для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года.

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