ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минздраве назвали факторы идеальной вакцины от коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал факторы идеальной вакцины для профилактики коронавируса. Также он отметил, что сейчас в мире 33 вакцины проходят клинические испытания.

Самые читаемые новости

Об этом Ляшко заявил на брифинге.

Санврач отметил, что идеальная вакцина должна соответствовать трем факторам:

  • формировать надежный иммунный ответ;
  • вызывать мощный Т-лимфоцитный иммунитет;
  • не иметь никаких серьезных побочных эффектов.

Ляшко отметил, что из 33 вакцин, которые проходят клинические исследования, 9 вакцин находятся на третьей клинической стадии.

"После завершения (исследований третьей клинической стадии - ред.), в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. Параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок", - сказал Ляшко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине вакцина от коронавируса может появиться для массового использования в марте 2021 года.

Также сообщалось, что Украина записана во все очереди, что касается вакцины от коронавируса, но пока определенности в вопросе вакцины нет.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавирус