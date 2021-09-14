В Минздраве назвали две наиболее проблемные области по COVID-ситуации. Это Черновицкая и Луганская области .

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для издания " Лига.net ".

В частности, в Луганской области - один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 000 населения и в частности самый высокий коэффициент выявления случаев.

На вопрос о том, какие области наиболее проблемные, Кузин ответил: "Черновицкая и Луганская. Это антилидеры прошлых недель. Уровень госпитализации там вырос уже почти вдвое".

Кроме того, Минздрав насчитал почти 15 ОТГ, которые проблемные с точки зрения появления там локальных кластеров заболевания. Это преимущественно: