В Минздраве назвали число коек с подведенным кислородом для больных COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине на данный момент в больницах более 23 тысяч коек с подведенным кислородом на фоне борьбы с COVID-19. Он заверил, что число кислородных точек стараются увеличивать каждый день.

Об этом глава Минздрава заявил в ходе брифинга.

"Мы каждый день наращиваем это количество кислородных точек. Мы стартовали с 3,5 тысячи коек с подведенным кислородом в апреле, а сейчас мы имеем 23 571 кровать с подведенным кислородом", - отметил министр.

Он добавил, что таким образом число коек с кислородом возросло в более чем семь раз, и это не предел.

Напомним, по словам главы государства Владимира Зеленского, Украина может оперативно увеличить количество больничных мест для пациентов с COVID-19 до 91 тысячи. Кроме того, в стране продолжают увеличивать количество больничных коек, подключенных к кислороду.

Как писало РБК-Украина, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве сейчас не видят необходимости разворачивать мобильные госпитали. Однако подготовка к их развертыванию ведется.