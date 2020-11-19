ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минздраве назвали число коек с подведенным кислородом для больных COVID-19

Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине на данный момент в больницах более 23 тысяч коек с подведенным кислородом на фоне борьбы с COVID-19. Он заверил, что число кислородных точек стараются увеличивать каждый день.

Самые читаемые новости

Об этом глава Минздрава заявил в ходе брифинга.

"Мы каждый день наращиваем это количество кислородных точек. Мы стартовали с 3,5 тысячи коек с подведенным кислородом в апреле, а сейчас мы имеем 23 571 кровать с подведенным кислородом", - отметил министр.

Он добавил, что таким образом число коек с кислородом возросло в более чем семь раз, и это не предел.

Напомним, по словам главы государства Владимира Зеленского, Украина может оперативно увеличить количество больничных мест для пациентов с COVID-19 до 91 тысячи. Кроме того, в стране продолжают увеличивать количество больничных коек, подключенных к кислороду.

Как писало РБК-Украина, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве сейчас не видят необходимости разворачивать мобильные госпитали. Однако подготовка к их развертыванию ведется.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим Степанов