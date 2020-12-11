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В Минздраве назвали число госпитализированных больных COVID-19

Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал число госпитализированных пациентов с COVID-19. По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, их 27 тыс. 708 человек.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что медицинская система все равно работает в достаточно напряженном режиме.

"Около 28 тыс. больных сейчас находятся в больницах. Если быть точным - 27 тыс. 708 пациентов, которые находятся на утро в наших больницах. И поэтому мы добавляем больницы, увеличиваем количество коек, которые мы добавляем к лечению больных COVID-19", - рассказал министр.

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Степанов объяснил, что необходимо также время на оборудование новых больниц и появление необходимого количества специалистов - инфекционистов, анестезиологов.

"Мы сейчас находимся на войне с COVID, а она не идет по плану, как и любая война. Невозможно спланировать заранее, как это все будет", - заявил глава Минздрава.

Напомним, Степанов заявил, что в стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине выявили 13 514 новых случаев коронавируса, выздоровели более 15 тысяч человек. Первый случай COVID-19 в Украине зафиксировали 3 марта 2020 года. Тогда заболел мужчина из Черновцов.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныгоспитализацияМаксим СтепановКоронавирус