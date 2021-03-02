В Минздраве надеются, что до ноября все граждане Украины получат доступ к вакцинам

Перед этим Степанов сказал, что до конца лета планируется выйти на уровень 5 млн прививок на месяц.

"Более того, у нас план, чтобы мы в этом году полностью обеспечили, желательно до ноября, чтобы мы дали доступ (к вакцине - ред.) всем без исключения гражданам",- сказал он.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19. Правительство продолжает работу над получением новых доз вакцины. Сейчас уже заключены контракты о поставках 30 млн доз.

Как ранее сообщало РБК-Украина, за выходные в стране от COVID привили 90 человек. Всего вакцинацию прошли более 3 тысяч человек.